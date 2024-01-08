Yarın okullar tatil mi? Uyarılar ardından okulların durumu merak edildi

İZMİR'DE FIRTINADA ZARAR GÖREN OKULDA EĞİTİME 3 GÜN ARA

İzmir'in Karaburun ilçesinde, 7 Ocak'tan itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.



Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.