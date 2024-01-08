Yarın okullar tatil mi? Uyarılar ardından okulların durumu merak edildi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve günlerdir süren sağanak yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Hava sıcaklığı ülke genelinde 10 derece birden düşerek mevsim normallerinde seyredecek.
İstanbul'da 9 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İZMİR'DE FIRTINADA ZARAR GÖREN OKULDA EĞİTİME 3 GÜN ARA
İzmir'in Karaburun ilçesinde, 7 Ocak'tan itibaren etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınadan dolayı hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.
Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.
AKOM'DAN UYARI
AKOM hava koşulları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.
Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
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