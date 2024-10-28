Yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?
Sağlık ocaklarının 29 Ekim'de (yarın) açık mı yoksa kapalı mı olduğu, yaşlılar, hastalar ve ilaç yazdırmaya gidecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle aile hekimleri yani sağlık ocaklarının yarın çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının yarın açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Düzenli kontrolleri ve sağlık sorunları nedeniyle aile hekimliğine gidecek olan vatandaşlar, sağlık ocaklarının 29 Ekim Salı günü çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?
SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatilinde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.
Buna göre; Sağlık ocakları 29 Ekim Salı günü yani yarın kapalı olacak. Sağlık ocakları 30 Ekim Çarşamba günü yeniden mesai yapacak.
SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.
Hafta içi: 08.00- 17.00
Öğle arası: 12.00- 13.00
Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
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