29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık ocaklarının yarın açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Düzenli kontrolleri ve sağlık sorunları nedeniyle aile hekimliğine gidecek olan vatandaşlar, sağlık ocaklarının 29 Ekim Salı günü çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yarın sağlık ocakları açık mı/kapalı mı? 29 Ekim'de sağlık ocakları çalışıyor mu?



SAĞLIK OCAKLARI YARIN AÇIK MI?



29 Ekim resmi tatilinde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.



Buna göre; Sağlık ocakları 29 Ekim Salı günü yani yarın kapalı olacak. Sağlık ocakları 30 Ekim Çarşamba günü yeniden mesai yapacak.

