Yarın toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs, marmaray) ücretsiz mi?

Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi yıldönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor ve kutlanıyor. Kutlamalar öncesinde gündeme gelen konulardan biri de çarşamba günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Peki, yarın toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs, marmaray) ücretsiz mi?

Yarın toplu taşıma (otobüs, metro, metrobüs, marmaray) ücretsiz mi?

İstanbul, 29 Mayıs 2024'te düzenlenecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçtiğimiz yıllarda 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

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