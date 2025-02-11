Yarın üniversiteler tatil mi? İstanbul'da üniversitelere tatil var mı?

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre çarşamba günü Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak. Öte yandan İstanbul ve çevresinde de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte, üniversitelere kar tatili hakkında son bilgiler...



ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?



İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12 Şubat 2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat 2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.



Üniversitelerle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerin rektörlük açıklamaları yada İstanbul Valiliği açıklamaları geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

