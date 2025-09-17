Yarına dikkat! Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde yarın öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (18.09.2025) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, Cuma (19.09.2025) günü kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Cuma (19.09.2025) günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.
- Ege Denizi
- İzmir Hava Durumu
- Fırtına