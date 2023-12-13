Yarının hava durumu nasıl olacak? 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımlamıştı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri...



Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



14 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



