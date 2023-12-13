Yarının hava durumu nasıl olacak? 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege Denizi'nde, 14 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı. Öte yandan diğer şehirlerin hava durumu verileri de merak konusu oldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

Yarının hava durumu nasıl olacak? 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri

Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımlamıştı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte, 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri...

Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Yarının hava durumu nasıl olacak? 14 Aralık 2023 hava durumu tahminleri - 1

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