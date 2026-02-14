Yarınki bütün seferler iptal! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
14.02.2026 15:01
Anadolu Ajansı
GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. açıklama yaptı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan iki sefer ile Gökçeada ve Bozcaada hattında yarınki tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale'de fırtına etkili oluyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 22.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 23.00'teki seferler yapılamayacak.
Yarın Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.