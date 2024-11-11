Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet başvurusuna gerek kalmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni sürece değindi. Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son güncellemeler sonrası kampanyayla ilgili merak edilenler yanıtlandı. Yarısı bizden kampanyasından faydalanmak için yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

YARISI BİZDEN KAMPANASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



"Yarısı Bizden'e nasıl başvuru yapılır?" sorusuna "e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibiyle hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır." yanıtı verildi.



GELİR ŞARTI VAR MI?



Yarısı Bizden Kampanyası kredi için gelir şartı aranır mı?

"Kredi için gelir şartı aranır mı?" sorusu ise "Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz." şeklinde yanıtlandı.