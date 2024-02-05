Yarıyıl tatilinin ardından okul servislerine sıkı denetim

Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, özellikle okul servislerinin araç trafiğinde oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle servis sürücülerinin dikkatini üst düzeyde tutup kazaları önlemeye yönelik denetim yapıldı.



Ekipler, başta Fatih, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beykoz olmak üzere birçok alanda uygulama noktası kurdu.



Uygulamada, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığı, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına ilişkin kontroller yapıldı.



Fatih Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulama noktasında okul servisleri denetlendiği sırada hafif ticari araç arızalandı.



Durumu fark eden ekipler, arızalan aracı itip güvenli alana aldı.



Beyoğlu'ndaki denetimde ise bir okul servisinin muayenesi bittiği gerekçesiyle sürücüsüne 1506 lira trafik cezası kesildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından sabah saatlerinde trafikte bazı noktalarda ve ana arterlerde araç yoğunluğu oluştu.



İşe giden vatandaşlar ve okullarına giden öğrenciler nedeniyle bazı otobüs ve metrobüs duraklarında sıra oluştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, sabah saatlerinde kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.