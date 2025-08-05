YAŞ kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sona erdi. Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA BAYRAKTAROĞLU ATANDI Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL OLDU



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

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DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile karara bağlanan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler şöyle: "- İki general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir, - 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır, - İki general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir, - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atanmışlardır, - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir, - Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; - K.K.K.lığından Korgeneral Bahtiyar ERSAY Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin KILINÇ, Rasim YALDIZ, Fedai ÜNSAL, Muammer ALPER, Tuncay ALTUĞ ve Ahmet KURUMAHMUT Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral Rafet OKTAR Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneral Ergin DİNÇ Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir, - K.K.K.lığından Tuğgeneraller Aydın KILIÇ, Süleyman AKBAY, Tolga GENÇ, Gökhan ÇELİK, Levent Sabahattin GÜLDAĞI, Cem Kamil SAĞCAN, Nurettin Hakan BÜYÜKÇULHA, Soner ORUÇOĞLU, İlker ERTUĞRUL, Sebahattin KALKAN, Ümit DURMAZ, Eray ÜNGÜDER, Osman AKYILDIZ, Ercan EROĞLU ve Ahmet Hamdi ATAÇ Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Savaş ESER, Aziz BAKIOĞLU ve Timur YILMAZ Tümamiralliğe; - Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Ertan UZUN, Vedat ÖNCEL ve Serkan Gökhan CAN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ



Öte yandan toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATIYORUZ"



Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, şöyle dedi:



"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurundayız.



Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor.



Güvenlikten domokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiden dış politikaya uzanan geniş bir alanda millietimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.



Şuramızın Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."

