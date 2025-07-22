Yaş pasta hastanelik etti: Iğdır’da 79 kişi zehirlendi

Iğdır’da bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketenler, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle Iğdır Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan 40’ı çoçuk 39’u yetişkin olmak üzere 79 kişiden 72 kişinin taburcu edildiği 7 çoçuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İddiaya göre, zehirlenmeye neden olan pastalar aynı işletmeden farklı kişiler tarafından farklı günlerde alındı.

PASTANEDE DENETİM YAPILDI

Bunun üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri belirtilen pastanede denetim yaptı.

İş yerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numune sonuçlarının bir hafta içerisinde çıkması bekleniyor.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.