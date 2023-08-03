YAŞ (Yüksek Askeri Şura) üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte Yüksek Askeri Şura'nın görevleri

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilir. Peki, YAŞ (Yüksek Askeri Şura) üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte Yüksek Askeri Şura'nın görevleri...

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte Yüksek Askeri Şura'nın görevleri
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Yüksek Askerî Şûranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Cumhurbaşkanı katılmadığında, görevlendireceği yardımcısı başkanlık eder.

YAŞ (Yüksek Askeri Şura) üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte Yüksek Askeri Şura'nın görevleri - 1

YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÖREVLERİ

a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

d) Mevzuatla verilen görevleri yapmak.

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