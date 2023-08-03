YAŞ (Yüksek Askeri Şura) üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte Yüksek Askeri Şura'nın görevleri

YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÖREVLERİ



a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;



b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;



c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;



ç) Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;



d) Mevzuatla verilen görevleri yapmak.