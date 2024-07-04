Yasa dışı avcılık yapanlara ceza yağdı

Terkos Gölü'nde yasadışı avcılık yapanlara yönelik yapılan denetim de 5 kişiye 131 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı avcılık yapanlara ceza yağdı


’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Terkos Gölünde yasadışı avcılık yapanlara yönelik denetim yapıldı.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı i Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi katıldı.

Yapılan denetimlerde avcılığa uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak bin 400 metre uzatma misina ağlara el konuldu. Denetim esnasından misina ağlar içinde bulunan canlı çıkan yaklaşık 300 kg muhtelif balıklar canlı olduklarından tekrar doğal yaşamlarına bırakıldı. Denetimlerde 5 kişiye 131 bin 210 TL idari cezası uygulandı.

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