Yasa dışı bahis ağına operasyon: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 24 şehirde yapılan eş zamanlı baskınlarda, söz konusu sitelerden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi.

80 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MASAK raporlarından yola çıkılarak yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı.

350 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALVARLIĞINA EL KONULDU

Aynı zamanda 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 arsa olmak üzere çok sayıda menkul ve gayrimenkule el konuldu. El konulan menkul ve gayrimenkullerin piyasa değerinin 350 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.