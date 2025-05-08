Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 100 milyon liralık oyun savunması
4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Çetenin elebaşı 100 milyon liralık para transferi için "Bahis oynamak için gönderdim" savunmasını yaptı.
Yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre edildi. Elebaşı M.G.’nin yönettiği çetenin, Ermenistan’daki bir şirketten her biri 100 bin avro karşılığındaki çok sayıda yasa dışı bahis paneli satın aldığı saptandı. Çetenin, satın aldığı bu yazılımı Türkiye’deki çeşitli kişilere kiraladığı ve haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
8 KRİPTO HESABINA PARA TRANSFERLERİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, paneli satan şirketin 8 kripto cüzdan hesabına, farklı tarihlerde 100 milyon lira ve 100 Bitcoin gönderildiğini belirledi.
2,5 MİLYON LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Bu tespitler üzerine Adana merkezli Ankara, Antalya ve Şırnak’ta operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda M.G.’nin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde arama yapan ekipler, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 500 bin lira değerinde döviz ve altın ele geçirdi. Ayrıca 40 telefon, 15 bilgisayar ile çok sayıda taşınabilir hard diske de incelenmesi için el konuldu.
ELEBAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Emniyete götürülen şüphelilerden M.G. ifadesinde, “Ben iş adamıyım. Bahis oynamak için söz konusu parayı gönderdim. Yasa dışı bahis oynatmıyorum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G.’nin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 15’i tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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