Yasa dışı bahis çetesi çökertildi. 2 milyar liraya el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor.

Son olarak "showbahis.com" üzerinden yasa dışı bahis oynatılarak haksız kazanç sağlayanlara operasyon düzenlendi.

Açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarındaki işlem hareketi MASAK raporlarına yansıdı.

Yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla; bir örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 örgüt üyesinden oluşan çete İstanbul merkezli 6 ilde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza ve 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.