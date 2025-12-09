Yasa dışı bahis çetesi çökertildi. 2 milyar liraya el konuldu
09.12.2025 11:12
Son Güncelleme: 09.12.2025 11:22
NTV - Haber Merkezi
Yasa dışı bahis kapsamında "showbahis.com" adlı bahis sitesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken 2 milyar TL’lik yasa dışı servet bloke altına alındı.
Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor.
Son olarak "showbahis.com" üzerinden yasa dışı bahis oynatılarak haksız kazanç sağlayanlara operasyon düzenlendi.
Açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarındaki işlem hareketi MASAK raporlarına yansıdı.
Yasa dışı bahis oynatma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla; bir örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 örgüt üyesinden oluşan çete İstanbul merkezli 6 ilde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaza ve 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.