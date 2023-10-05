Yasa dışı bahis çetesine operasyon (36 milyon liralık işlem hacmi var)

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli bir çetenin internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.



Çetenin üyeleri, İstanbul ve Diyarbakır’da ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



CAMLARI SİYAH FİLM KAPLI “İNTERNET KAFE”



Şüphelilerin, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttuğu, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldığı, dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kapladığı belirlendi.

36 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ



Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske el konuldu. Çetenin yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon TL’nin üzerinde para hacmi olduğu belirlendi.