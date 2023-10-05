Yasa dışı bahis çetesine operasyon (36 milyon liralık işlem hacmi var)

İstanbul ve Diyarbakır’da 36 milyon lira para hacmi olan bahis çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Siber takibe alınan ve internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon (36 milyon liralık işlem hacmi var)

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu Diyarbakır merkezli bir çetenin internet üzerinden başta olmak üzere birçok ildeki yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Çetenin üyeleri, İstanbul ve Diyarbakır’da ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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Şüphelilerin, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttuğu, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldığı, dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kapladığı belirlendi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon (36 milyon liralık işlem hacmi var) - 1

36 MİLYON LİRA İŞLEM HACMİ

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske el konuldu. Çetenin yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 36 milyon TL’nin üzerinde para hacmi olduğu belirlendi.

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