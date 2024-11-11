Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?
Yasa dışı bahis cezasının ne olduğu ve ne kadar ceza verildiği, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasıyla birlikte, ceza kanunları araştırılmaya başladı. Peki, Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?
Yasa dışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Bahis ve şans oyunları, kara para aklamak, vergi kaçırmak, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak gibi illegal amaçlar için kullanılmaktadır.
Bu nedenle pek çok ülkede şans oyunları ve bahis faaliyetleri hukuki düzenlemelerle sınırlandırılmış ve ceza yaptırımına bağlanmıştır.
YASA DIŞI BAHİS CEZASI HAKKINDA
Yasa dışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir.
Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.
YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?
Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis suçları ve cezaları ise şu şekildedir:
- İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
- Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
- Kaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
- Kişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
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