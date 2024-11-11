Yasa dışı bahis cezası nedir, ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?

Yasa dışı bahis cezası 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Bahis ve şans oyunları, kara para aklamak, vergi kaçırmak, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlamak gibi illegal amaçlar için kullanılmaktadır.

Bu nedenle pek çok ülkede şans oyunları ve bahis faaliyetleri hukuki düzenlemelerle sınırlandırılmış ve ceza yaptırımına bağlanmıştır.



YASA DIŞI BAHİS CEZASI HAKKINDA



Yasa dışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir.



Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.