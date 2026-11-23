İçişleri Bakanlığı , son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele ekiplerince 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik operasyonlarda 101 şüpheli yakalandı.

“Ev satış bedeli ve düşük faizli kredi” vaadiyle dolandırdılar.

ÇOCUKLARA AİT MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER VE YASA DIŞI BAHİS SUÇLAMASI

Şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu sitelerin reklamlarını yaptıkları belirtildi.

Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ev satış bedeli ve düşük faizli kredi gibi konuları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, firmaların sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak şirket içi belgeleri ve kişisel verileri ele geçirdikleri tespit edildiği bildirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.