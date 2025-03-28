Yasa dışı bahis operasyonda 7 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİBERAY koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından banka hesapları temin ederek yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Sivas'ta 6, Ordu ilinde ise 1 şüpheli eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.