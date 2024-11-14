Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor: Sosyal medya paylaşımına gözaltı

Yasa dışı bahse teşvik operasyonları sürüyor. Samsun’da sosyal medya hesabından yasa dışı bahse yönelik teşvik paylaşımları yaptığı belirlenen bir kişinin evine baskın yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallere el konuldu.

Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor: Sosyal medya paylaşımına gözaltı

’da sosyal medyadan yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yapan şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahsi teşvik soruşturmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye çalışması başlattı.

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Bu kapsamda Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sosyal medya hesabından yasa dışı bahse teşvik amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen E.N.U.’yu yakaladı.

Zanlının adresinde arama yapan ekipler, dijital materyallere el koydu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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