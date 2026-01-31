Yasa dışı bahis operasyonu. 2 milyar liralık kara para trafiğine darbe

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Son olarak Mersin'de yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında bir yıl içinde 1 milyar 900 milyon TL’lik para transferi olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyuran Yerlikaya, "47 şüpheli yakalandı." dedi.

Yerlikaya, 29 şüphelinin tutuklandığını duyurup "11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu." açıklamasında bulundu.