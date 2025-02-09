Yasa dışı bahis operasyonu: 25 milyon TL'lik hareketlilik MASAK raporunda

Diyarbakır merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon liralık hacim olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 25 milyon TL'lik hareketlilik MASAK raporunda

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para nakline aracılık eden ve MASAK raporunda yaklaşık 25 milyon lira işlem hacmi olduğu anlaşılan şüphelilere yönelik , Van, Bingöl, İzmir, Adana ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 GÖZALTI

Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 10'u hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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