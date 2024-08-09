Yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve mühimmat ile birlikte nakit para da ele geçirildi.

Yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde, suç işlemek için örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal edip haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı - 1

Operasyonda 5 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile birlikte toplam 369 fişek, belirtilen suçlarda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 45 bin dolar ve 26 bin 650 lira nakit ele geçirildi.

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