Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Afyonkarahisar’da yasa dışı bahis ve sanal kumar aracılık yaparak banka hesaplarını kullandıran 8 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların hesaplarında 3 milyon 785 bin 951 TL işlem yapıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bahis sitesi üzerinden ve sanal kumar oynanmasında para naklinde aracılık yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhafelet" suçu çerçevesinde gözaltına alınan şahısların hesaplarında ise 3 milyon 785 bin 951 TL işlem yapıldığı belirlendi.

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