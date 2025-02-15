Yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para naklinde aracılık yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhafelet" suçu çerçevesinde gözaltına alınan şahısların hesaplarında ise 3 milyon 785 bin 951 TL işlem yapıldığı belirlendi.