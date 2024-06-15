Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama kararı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Bayburt merkezli 3 ilde yapılan operasyon kapsamında başkalarının kimlik bilgilerini para karşılığı temin ederek banka hesaplarında suç işleyen 10 şüpheli gözaltına alındı.



4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yakalanan şüphelilerden çok miktarda dijital materyal ve bir adet tabanca ele geçirildi.