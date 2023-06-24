Yasa dışı bahis örgütüne "markaj" operasyonu: 18 tutuklama

"Markaj" adı verilen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske el konuldu. Ayrıca 2 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi.



Baskınlarda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 18'i tutuklandı.



BAHİS ÇETESİNİN HESAPLARINDA 8 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ



Diyarbakır merkezli örgütün, internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde bahis oynattığı ve hesaplarında 8 milyonun üzerinde para bulunduğu tespit edildi.