Yasa dışı bahis reklamı iddiası: Acun Ilıcalı hakim karşısına çıktı

Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Burcu Batu Fakir, Bülent Uçak, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık ve Ümmü Burhan'ın zincirleme şekilde futbol müsabakalarında "yasa dışı bahis" reklamlarının yapıldığı iddiasıyla 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen davanın ilk duruşması görüldü.

Savunmasında Ilıcalı, şunları kaydetti:

"8-10 yıldır ülkemizde yayınlanan maçlarda yayıncının müdahale etme şansı olmayan yayınlardan dolayı buradayım.

Yayıncılara bunlara hiçbir şey yapamıyorum. Biz 6-7 kanalda bu maçları görebiliyoruz fakat biz buradayız.

Hayatımda ilk defa bir suçlama üzerine sizin karşınızdayım, bundan dolayı çok mutsuzum ve acı hissediyorum.

Neresinden baksanız yapılabilecek bir şey yok, buna bir çare yok, biz de bulamadık."

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmaların ardından mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Kasım’a erteledi.

