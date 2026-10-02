Yasa dışı bahis sitelerine operasyon: 28 kişi tutuklandı

​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında para nakline aracılık eden, suçta kullanılan banka hesaplarını toplayan ve panel yönetimi yapan bir kişiyi takibe aldı.

​Detaylı incelemelerde, organizasyonda yer alan şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

​Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheli, 29 Eylül'de Manisa, İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.



28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI

MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.