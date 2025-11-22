Yasa dışı bahis soruşturması: Fedlan Kılıçarslan ve Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yasa dışı bahis sitesi sahibi Fedlan Kılıçarslan ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına el konuldu.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre Karadeniz’in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz’in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.



Kılıçarslan'ın yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasadışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği belirlendi .



Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Kılıçarslan'ın taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu.