Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu. Mahkeme heyeti Erbil'i 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Bin lira da para cezası uygulanan Erbil'in hapis cezası ertelendi.
Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı yasa dışı bahis soruşturması davasında karar belli oldu.
Erbil, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Üç yıla kadar hapsi istenen Erbil, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, Erbil'i kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bin lira da para cezası uygulanan Erbil'in cezası ertelendi.
SERDAR ORTAÇ DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla aralarında Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu bazı sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil hakkında 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararı verilmiş, 27 Kasım 2024 tarihinde ise bu tedbirin kaldırılmasına hükmedilmişti.
Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Erbil'in "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
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