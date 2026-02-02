Yasa dışı bahis soruşturması. Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şeref Yazıcı'nın EKOL TV soruşturması şüphelilerinden Veysel Şahin ile irtibatı olduğu tespit edildi.

Yurt dışındaki zanlının, yasadışı bahis oynattığı ve bu internet platformlarına altyapı desteği sunduğu öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu.

Şüphelinin, küresel şirketlerde olan 500 milyon dolar değerinde kripto varlığı bulunan hesabı da donduruldu.

Paranın Türkiye'ye iade işlemleri devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı'nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız’ın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

VEYSEL ŞAHİN'İN 460 MİLYON EUROSUNA EL KONULMUŞTU

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan Veysel Şahin'in de geçtiğimiz ay 460 milyon euro değerindeki kripto para hesaplarına el konulmuştu.

ŞEREF YAZICI KİMDİR?

"Darkex" isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi olan Şeref Yazıcı’nın yasa dışı bahis için ödeme altyapısı hizmeti sunduğu iddia ediliyor. Firari durumdaki Yazıcı'nın yurt dışında olduğu tahmin ediliyor.

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Veysel Şahin kamuoyunda bahis baronu olarak biliniyor. Şahin ve çetesine ilk operasyon 2017 yılında “Handikap” adıyla yapılmıştı.

Sivas'ta ağaçtan düşen babasını tedavi ettirmek için özel uçakla yurda geldiği sırada yakalanan Şahin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Veysel Şahin, 2023 yılına kadar tutuklu kaldı sonrasında sırra kadem bastı.

Adı birçok kara para dosyasında geçen Şahin'in milyarlarca euroluk yasa dışı bahis ağını kontrol ettiği ileri sürülüyor.