Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi

Yasa dışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, üç fenomenin üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş’a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, üç şüphelinin 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.

Öne Çıkan Video

14 dizide 3 bin şiddet sahnesi! Psikolojik şiddet ilk sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...