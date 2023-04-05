Yasa dışı bahis soruşturmasında 21 tutuklama

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi.



Şüphelilerden 7’si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Emniyetteki 34 zanlının işlemleri sürüyor.



NE OLMUŞTU?



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etmişti.



Ekipler, 3 Nisan'da Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakalamıştı.