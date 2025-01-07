Yasa dışı bahis soruşturmasında oyuncu Atakan Yılmaz'a gözaltı

Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, bugün polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, halk arasında "yasa dışı bahis" olarak bilinen "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında internet fenomenleri ve ünlülere yönelik açtığı soruşturmalar sürüyor.

ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol alan 30 yaşındaki oyuncu, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı.

Atakan Yılmaz, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.