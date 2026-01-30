Yasa dışı bahis ve kara para soruşturması: Veysel Şahin'in 460 milyon eurosuna el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı yasa dışı bahisle anılan Veysel Şahin ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu doğrultusunda harekete geçen başsavcılık, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto para varlığına el konulması kararı verdi.

Karar, sulh ceza hakimliği tarafından onandı.

İADESİ İÇİN İŞLEMLER SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, mal varlığının Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin’in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Veysel Şahin’e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

5 MİLYAR EUROLUK AĞIN BAŞINDA: VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Veysel Şahin kamuoyunda bahis baronu olarak biliniyor.

Şahin ve çetesine ilk operasyon 2017 yılında “Handikap” adıyla yapılmıştı.

Sivas'ta ağaçtan düşen babasını tedavi ettirmek için özel uçakla yurda geldiği sırada yakalanan Şahin, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Veysel Şahin, 2023 yılına kadar tutuklu kaldı. Sonrasında sırra kadem bastı.

Adı birçok kara para dosyasında geçen Şahin'in milyarlarca euroluk yasa dışı bahis ağını kontrol ettiği ileri sürülüyor.