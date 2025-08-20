Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlerin hesabına erişim engeli

Yasa dışı bahis ve kumara ilişkin denetimler sürüyor.



Ticaret Bakanlığı'ndan yeni adım geldi.



Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları incelemeye alındı.



Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı.



Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli inceleme süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar açıklanmadı.