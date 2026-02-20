Yasa dışı bahis ve şike soruşturması: Rakibe bahis oynayan takım yöneticileri kim? Hangi yöneticiler gözaltına alındı?
20.02.2026 08:55
Son Güncelleme: 20.02.2026 11:07
Bahis ve şike operasyonunda yeni dalga.
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda aralarında futbol kulübü yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, futbol müsabakalarında rakip takıma bahis oynadığı tespit edildi.
Futbolda yasa dışı bahis ve şike soruşturması devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi.
RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAMIŞLAR
Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol maçı sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli tespit edildi.
İlgili şüphelilere, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde, 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapıldı.
Operasyon sonucu 32 şüpheli yakalanırken yakalanmış olup bir şüpheli hakkında da arama çalışmaları sürüyor.
Başsavcılık açıklamasında "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.
GÖZALTINDAKİ İSİMLER BELLİ OLDU
Hakkında gözaltı kararı verilen yöneticiler ve takımları şöyle:
Adana Demirspor-Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya
Ankaragücü- Adem Başbilen
Yeni Malatyaspor- Ahmet Topdağ
Antalyaspor- Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Tuncay Gülel
Bodrumspor- Caner Tuna
Göztepe- Enes Memiş
Giresunspor- Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban
Konyaspor- Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol
Alanyaspor- Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüoğlu
Denizlispor- Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya
Kocaelispor-Orhan Dönmez
Gençlerbirliği- Süleyman Yurtseven
Sivasspor- Yasin Ocak
KONYASPORDAN AÇIKLAMA
Konyaspor'un konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Söz konusu adli süreç, Kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır." dedi.
NELER YAŞANDI?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle operasyonlar başlamıştı.
Eyüpspor Başkanı dahil olmak üzere birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi tutuklanmıştı.