Yasa dışı bahis yalanıyla tuzak | "Uzlaşma davasında son gün" mesajına dikkat

Yasa dışı bahis yalanıyla tuzak kurdular, bir avukatlık ofisinin adını kullanıp dolandırmaya çalıştılar.

"UZLAŞMA DAVASINDA SON GÜN" MESAJI GELDİ

23 yaşındaki Hamza Kavak'a, uzlaşma dosyasının son günü olduğu, aksi halde cezai yaptırım uygulanacağına yönelik mesaj gönderildi.



TELEFONU AÇAN SÖZDE AVUKAT "BORCUNUZ VAR" DEDİ

Hamza Kavak ne olduğunu anlayamadı, mesajda yazan numarayla iletişime geçti. Telefonu açan sözde avukattı. Telefondaki kişi, gence borcu olduğunu ödemezse paranın katlanacağını söyledi.

Star Haber'e konuşan Kavak "Arabulucu için son gün... Yani milleti böyle tuzağa düşürüyorlar son gün diye korkutuyorlar. 'Bahis borcunuz var, slot oyunlarına girmişsiniz.' tarzı şeyler söylüyorlar. Bir yere giriş yaptığımı borcum olduğunu istemeden bir yere girdiğimi yani beni zorladılar sürekli." dedi.

"BAHİS BORCUM OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Hiçbir yere borcu olmadığını söyleyen genç, "Numarayı aradığımda bir bayan açtı telefonu. 40 bin lira borcum olduğunu ödemezsem 140 bin lira olacağını söylediler. Ne borcu deyince bahis borcu olduğunu söylediler. İnsanı korkutuyorlar manipüle ediyorlar. Şöyle şöyle cezalar olacağını söylüyorlar. Biz anladık dolandırıcı olduklarını yatırmadık parayı." diye konuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

23 yaşındaki genç, görüşmeyi sonlandırdıktan sonra internetten hukuk bürosunun adını araştırdı ve karşısına Ankara'da bir avukatlık ofisi çıktı ancak numara farklıydı, aradığında gerçek ortaya çıktı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Hamza Kavak "Ankara Çankaya'da bir hukuk bürosuymuş, onları aradığımda onların da başı dertteymiş 3 aydır telefonları susmuyormuş. Tekrar aradım bu sefer dalga geçerek konuştular. 'Aramayın bir daha burayı kapatın telefonu.' diye dalga geçerek konuştular. Şikayetçi olacağız. Kimse para yatırmasın kimse bu dolandırıcılara kanmasın." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞTIRMADA PARA ÖDEYİP KURTULMA DİYE BİR ŞEY YOK"



Avukatlık ofisi de aylardır benzer telefonlar aldıklarını söyledi. Hukuk bürosunun adı kullanılan avukat Zeynep İnci Güney de, Star Haber'e konuştu.

Güney, şunları söyledi:

"Şikayetçi olduk savcılık takipsizlik verdi. Zarar görmediğimiz gerekçesiyle şikayetimiz reddedildi. Tekrar takipsizliğe itiraz ettim. Yine itirazıma ret geldi. Bir çözüme artık kavuşması lazım. Bunu bilmeyip dolandırılan hak kaybına uğrayan zarar eden birçok kişi var. Bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor. 'Bu kadar ödeme yaparsanız çözülür.' diye mesaj gönderiyorlar. Uzlaştırmada para ödeyip kurtulma diye bir şey yoktur."