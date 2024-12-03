Yasa dışı bahisçilere operasyon: SIM kartlarını çatıya attılar!

Samsun merkezli beş ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU



Dron destekli operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.



Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

SIM KARTLARINI ÇATIYA ATTILAR



Operasyonu camdan fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonlarını ve SIM kartlarını karşı binanın çatısına fırlattıkları tespit edildi.



Çatıya çıkan ekipler, söz konusu telefonları ve sim kartları bularak el koydu.