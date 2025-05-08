Yasa dışı bahise gözaltı
Erzincan'da düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, birkurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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