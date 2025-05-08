Yasa dışı bahise gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin kent genelinde çalışma başlattı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda, birkurusıkı tabanca, 7 telefon, 4 tablet, 3 HDD disk ile 7 USB ve dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.