Yasa dışı bahiste banka hesabını kullandıran gence gözaltı

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yasa dışı bahiste banka hesabını kullandıran gence gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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