Yasa dışı bahiste milyarlarca liralık çark: Sistem nasıl işliyor?

Son dönemde özellikle Türkiye'de gençler yasa dışı sanal bahis çetelerinin ve örgütlerin hedefi olmuş durumda. Giderek yaygınlaşan bu durum, gençleri ekonomik ve psikolojik açıdan zor durumda bırakıyor. Kolay para kazanma vaadiyle cazipmiş gibi gösterilen sanal bahis siteleri, birçok kişinin birikimlerini kaybetmesine, psikolojik çöküntüye ve ciddi borçlar altına girmesine yol açıyor. Bunun yanında, kumar bağımlılığı gibi ciddi sorunlara da kapı aralayan bu bağımlılık, sosyal ilişkilerin bozulmasına, iş hayatındaki performansın düşmesine ve kişinin genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olabiliyor. Ayrıca yasa dışı bahisle Türkiye'de suç örgütleri, örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Oysa başkası adına hesap açılması bile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.



Yasa dışı bahiste milyarlarca liralık çark

MİLYARLARCA LİRAYA EL KONULDU Bu gelişmeler ışığında İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahsin önlenmesine ilişkin operasyonlarını hızlandırırken, yılbaşından bu yana milyonlarca liraya da el konuldu. O operasyonlardan bazıları şöyle: 1 - 4 Ocak'ta yasa dışı bahis, sanal kumar ve nitelikli dolandırıcılık şüphelilerine 6 şehirde Siberağ-14 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9’u tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi. 2 - 24 Şubat’ta Mersin merkezli 7 şehirde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitesi kurarak 712 milyon liralık işlem hacmine ulaştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 3 - 6 Mart’ta İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderdikleri tespit edilen 24 şüpheli yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin saptandığı soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın illerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi. 4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 Mart’ta Türkiye genelinde 8 il merkezli gerçekleştirilen büyük bir siber suç operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile tacizi gibi suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 76 şüphelinin yakalandığını belirtti. 5 - 19-27 Mart tarihleri arasında 27 ilde "siber suç ve suçlulara" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 237 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 118'inin tutuklandığı bildirildi. 6 - 24 Nisan'da 20 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda 182 şüpheli yakalandı, 128'i tutuklandı. 7 - 28 Nisan'da 68 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20’si tutuklandı. 8 - 7 Mayıs'ta 39 ilde "yasa dışı bahisle" mücadele kapsamında 568 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu. 9 - 15 Mayıs'ta 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7,5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64’ü tutuklandı. 10 - 27 Mayıs'ta "yasa dışı bahis" suçuna yönelik Papara Elektronik Para A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda, Papara A.Ş.'nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 deniz aracına, 74 araca ve 8 konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu. 11 - 28 Mayıs'ta 9 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda, banka hesaplarında 8,3 milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 89'u tutuklandı. 12 - 12 Haziran'da 52 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 423 şüpheliden 145'i tutuklandı. Operasyon sonrası yaklaşık 5 milyar lira mal varlığına el konuldu. 13 - 13 Haziran'da "yasa dışı bahis" suçuna yönelik 36 il merkezli operasyonda 104 şüpheli yakalandı. 14 - 20 Haziran'da 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyon TL'lik 10 otomobile el konuldu. 15 - 27 Haziran'da 15 ilde düzenlenen "yasadışı bahis"operasyonlarında; hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL'lik hareket bulunan 98 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 51'i tutuklandı. 16 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son 1 haftada, hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını, bunların 27'sinin tutuklandığını bildirdi. 17 - 29 Temmuz'da İstanbul'da yasa dışı bahis organizasyonunun merkezinde yer aldığı belirlenen 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda, 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon Türk lirası değerinde mal varlığına da el konuldu. Bu kapsamda; 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el koyulurken, 558 adet banka ve kripto para hesabı donduruldu.



Türkiye'de gençler, yasa dışı sanal bahis çetelerinin ve örgütlerin hedefi olmuş durumda

YASA DIŞI BAHİS ÇARKI NASIL İŞLİYOR? Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar oynatılan internet sitelerine erişim engellenirken gerekli idari tedbir ve cezalar uygulanıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) internet sitesinde yayınladığı bilgilendirme yazısına göre, Türkiye'de suç örgütleri ve terör örgütleri gelir elde etmek, terör faaliyetlerini finanse etmek için örgüt içinde olmayan ve daha önce suça/teröre hiç bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerken, üniversiteler, yurtlar, kafeler, otobüs durakları, kahvehaneler, oyun salonları gibi farklı ortamlarda vatandaşlarla iletişim kuruluyor.

İrtibat sonrasında bu kişilere bankalarda hesap açtırma karşılığında aylık belli ücretler ödeme vadediliyor. Çok sayıda farklı kişi adına açılan bu hesaplar sürekli değiştiriliyor. Ücret karşılığı çeşitli banka şubelerinde hesap açtıran vatandaşlar, bu hesapların idaresini ve kontrolünü kendilerine hesap açtırması karşılığında ücret vadeden kişilere yani suç örgütü üyelerine verirken, bu hesapların ne için kullanıldığını bile bilmiyor. YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS SUÇLARINA 6 YILA KADAR HAPİS Ayrıca söz konusu uyarılarda yasa dışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabildiğinin altı çizilerek, bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halindeyse hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabildiği vurgulanıyor. Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.