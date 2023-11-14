Yasa dışı bahiste referans sistemi: 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerin, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis siteleri üzerinden kentte yasa dışı bahis oynattığı, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edindiği ve yasa dışı bahiste paranın nakline banka hesapları üzerinden aracılık ettikleri öne sürüldü.



Zanlıların adreslerine yapılan aramada suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, 112 bin 900 lira, 650 avro ile 50 sterlin ele geçirildiği bildirildi.