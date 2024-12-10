Yasa dışı bahisten gelen parayı kripto varlık üzerinden yurt dışına kaçırmışlar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş merkezindeki ofiste yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin yurt dışına transfer edildiğini belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu, şüpheliler Z.D, E.S, A.G, B.T, O.K, A.Ö. ve K.Ö’yü gözaltına aldı.