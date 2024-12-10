Yasa dışı bahisten gelen parayı kripto varlık üzerinden yurt dışına kaçırmışlar
Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen günlük 2 milyon lirayı farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra kripto varlığa çevirerek yurt dışına transfer eden 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş merkezindeki ofiste yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin yurt dışına transfer edildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu, şüpheliler Z.D, E.S, A.G, B.T, O.K, A.Ö. ve K.Ö’yü gözaltına aldı.
GÜNLÜK 2 MİLYON LİRA
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen günlük yaklaşık 2 milyon lirayı farklı banka hesaplarına aktardıkları, daha sonra kripto varlığa çevirerek yurt dışına transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.D, E.S, A.G, B.T. ve O.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ve K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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