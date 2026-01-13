Yasa dışı barındırılan makak maymunları koruma altında
13.01.2026 10:46
İHA
Bursa'da yasa dışı barındırılan 3 makak maymunu koruma altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa'da yakalanan 3 makak maymununun koruma altına alındığını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Bursa’da gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymunu tespit ettiği belirtildi.
Maymunların bakım ve tedavi süreçleri için koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Koruma altına alınan makak maymunları
Bilimsel adı Macaca olan makaklar, Güney ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hindistan, Çin ve Japonya’da yaygın olarak yaşar.
Şehir merkezlerine kolaylıklar uyum sağlamaları, insanlardan yiyecek almaları ve kalabalık gruplar halinde dolaşmaları bu maymun grubunun dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Makaklar, çeşitli hırsızlık haberleriyle de zaman zaman gündeme geliyor.