Yasa dışı barındırılan makak maymunları koruma altında

Bilimsel adı Macaca olan makaklar, Güney ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere Hindistan, Çin ve Japonya’da yaygın olarak yaşar.

Şehir merkezlerine kolaylıklar uyum sağlamaları, insanlardan yiyecek almaları ve kalabalık gruplar halinde dolaşmaları bu maymun grubunun dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. Makaklar, çeşitli hırsızlık haberleriyle de zaman zaman gündeme geliyor.