"Yasa dışı dinleme yapıldı" iddiası | Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Yasa dışı dinleme yapıldı" iddiası | Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" şeklinde çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

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