Yasa dışı organ nakli ameliyathanede son buldu. Karşılarına doktor değil polis çıktı

Bangladeş'te başlayan yasadışı organ ticareti İstanbul'da sona erdi.

Bangladeş'te yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası kadın ülkesinde bir çeteyle anlaştı.

Uygun donör bulundu ve nakil yapılacak yer olarak Türkiye belirlendi.

Şişli'de özel bir hastaneye çete tarafından teyze-yeğen olduklarına dair hazırlanan sahte belgeler sunuldu. Ancak Etik Kurulu'nun sorduğu sorulara verilen cevaplar çelişkili olunca oynanan oyun deşifre oldu.

DOKTOR YERİNE POLİS ÇIKTI

Hastane durumu polise bildirdi ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Ekipler harekete geçti. Şüpheliler, hastaneye çağırıldı ve yaşlı kadın ameliyat olacağını zannetti. Ancak, şüpheli doktoru beklerken karşısına polis çıktı.

Polis, böbrek hastası kadını, aracıyı ve yeğen olarak tanıtılan donorü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularında yasa dışı nakil için 5 bin 500 dolara (yaklaşık 236 bin lira) anlaştıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve sınır dışı edildiler.