Yasa dışı silah operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca taşıyan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında şüpheli Ö.A'nın (76) Bornova ve Kemalpaşa ilçelerindeki adreslerine baskın düzenledi.



Adreslerde ve şüphelinin aracından yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.



Depoda yapılan arama sırasında duvarın önüne sonradan yapıldığı belirlenen beton bölüm balyozla kırıldı. Bu bölümde de fişek ve şarjörler bulundu.



Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.