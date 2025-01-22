Yasa dışı sorgu sistemiyle vatandaşların bilgilerini çalmışlar: 4 gözaltı kararı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlendi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.